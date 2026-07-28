Ausblick: CH Robinson Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse

CH Robinson Worldwide wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,53 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,26 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CH Robinson Worldwide in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 4,35 Milliarden USD im Vergleich zu 4,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,17 USD im Vergleich zu 4,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 17,05 Milliarden USD, gegenüber 16,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at