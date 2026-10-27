C.H. Robinson Worldwide Aktie

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WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: CH Robinson Worldwide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CH Robinson Worldwide präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CH Robinson Worldwide 1,34 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CH Robinson Worldwide in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 4,92 Milliarden USD im Vergleich zu 4,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,31 USD, gegenüber 4,83 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 18,40 Milliarden USD im Vergleich zu 16,23 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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