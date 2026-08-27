Chagee a Aktie
WKN DE: A415NW / ISIN: US15743P1049
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chagee A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chagee A wird am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,58 Milliarden CNY für Chagee A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 460,6 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,84 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,740 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,08 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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