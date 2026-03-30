Ausblick: Chagee A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chagee A lädt am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 3,63 Milliarden CNY für Chagee A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 463,8 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,40 CNY im Vergleich zu 1,07 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 13,10 Milliarden CNY, gegenüber 1,72 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at