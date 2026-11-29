Chagee A öffnet am 30.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,91 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 448,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,47 CNY im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 14,11 Milliarden CNY, gegenüber 1,80 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net