Chagee a Aktie
WKN DE: A415NW / ISIN: US15743P1049
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29.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chagee A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chagee A öffnet am 30.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,91 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 448,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,47 CNY im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 14,11 Milliarden CNY, gegenüber 1,80 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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