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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chalet Hotels legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chalet Hotels gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 INR gegenüber 5,68 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Chalet Hotels nach den Prognosen von 12 Analysten 5,54 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,22 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 25,47 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,53 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,50 Milliarden INR, gegenüber 17,18 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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