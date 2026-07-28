Chalet Hotels Aktie
WKN DE: A2PDVD / ISIN: INE427F01016
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Chalet Hotels öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chalet Hotels präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chalet Hotels ein EPS von 9,30 INR je Aktie vermeldet.
13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,08 Milliarden INR gegenüber 8,95 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 43,23 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 29,64 INR im Vergleich zu 29,50 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 25,54 Milliarden INR, gegenüber 27,70 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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