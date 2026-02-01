Ausblick: Chalet Hotels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chalet Hotels äußert sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,35 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chalet Hotels noch 4,42 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,40 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,54 INR, während im vorherigen Jahr noch 6,53 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,94 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,18 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at