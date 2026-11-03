Ausblick: Chalet Hotels zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chalet Hotels lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,53 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,08 INR je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,35 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Chalet Hotels für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,01 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 28,89 INR je Aktie, gegenüber 30,43 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 25,35 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 27,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net