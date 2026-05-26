Champion Iron Aktie

Champion Iron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111EF / ISIN: AU000000CIA2

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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Champion Iron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Champion Iron öffnet am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,052 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Champion Iron 0,080 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 421,7 Millionen AUD gegenüber 472,3 Millionen AUD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,344 AUD aus, während im Fiskalvorjahr 0,300 AUD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden AUD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,77 Milliarden AUD.

Redaktion finanzen.at

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