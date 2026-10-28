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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Champion Iron stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Champion Iron wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,027 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Champion Iron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 AUD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 425,9 Millionen AUD aus – das entspräche einem Minus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 547,2 Millionen AUD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,021 AUD im Vergleich zu 0,350 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden AUD, gegenüber 1,94 Milliarden AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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