Ausblick: Champion Iron verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Champion Iron wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Champion Iron im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,012 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 AUD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 433,6 Millionen AUD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 439,5 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,297 AUD, gegenüber 0,350 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 2,02 Milliarden AUD im Vergleich zu 1,94 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at