Champion Iron Aktie
WKN DE: A111EF / ISIN: AU000000CIA2
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Champion Iron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Champion Iron lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,106 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 25,97 Prozent auf 501,5 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 398,1 Millionen AUD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,375 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,300 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1,96 Milliarden AUD, gegenüber 1,77 Milliarden AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Champion Iron Ltd
|
28.01.26
|Ausblick: Champion Iron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Champion Iron öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Champion Iron präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Champion Iron präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Champion Iron informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Champion Iron Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Champion Iron Ltd
|3,54
|-4,32%