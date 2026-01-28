Champion Iron Aktie

Champion Iron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111EF / ISIN: AU000000CIA2

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Champion Iron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Champion Iron lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,106 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 25,97 Prozent auf 501,5 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 398,1 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,375 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,300 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1,96 Milliarden AUD, gegenüber 1,77 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

