Ausblick: Changjiang Jinggong Steel Building (Group) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) wird am 18.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,077 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 285,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Changjiang Jinggong Steel Building (Group) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,41 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Changjiang Jinggong Steel Building (Group) 6,45 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 CNY, gegenüber 0,260 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 21,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,47 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at