Ausblick: Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems öffnet am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 45,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 5,86 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,82 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 15,78 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at