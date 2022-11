Ausblick: ChargePoint A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ChargePoint A präsentiert in der am 01.12.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2022 endete.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChargePoint A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,204 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,145 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ChargePoint A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 132,3 Millionen USD im Vergleich zu 65,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,828 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,602 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 482,6 Millionen USD, gegenüber 242,3 Millionen USD im Vorjahr.

