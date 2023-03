Ausblick: ChargePoint A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ChargePoint A äußert sich am 02.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChargePoint A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,185 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,166 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 164,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 103,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,829 USD, gegenüber -0,602 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 479,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 242,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

