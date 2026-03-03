ChargePoint Holdings Aktie

ChargePoint Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: ChargePoint legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ChargePoint wird am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,961 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ChargePoint noch ein Verlust pro Aktie von -2,800 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 101,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 104,7 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -9,440 USD je Aktie, gegenüber -12,800 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 406,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 417,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

Analysen zu ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

ChargePoint Holdings Inc Registered Shs 5,45 0,00% ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

