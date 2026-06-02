ChargePoint Holdings Aktie
WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030
|
02.06.2026 07:01:06
Ausblick: ChargePoint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ChargePoint gibt am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,896 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,05 Prozent auf 95,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ChargePoint noch 97,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -7,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -9,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 411,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ChargePoint Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: ChargePoint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: ChargePoint gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: ChargePoint legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: ChargePoint stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)