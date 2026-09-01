Ausblick: ChargePoint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ChargePoint veröffentlicht am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,572 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,850 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 105,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -6,082 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,410 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 429,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 411,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at