Ausblick: Charles River Laboratories International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Charles River Laboratories International wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,35 USD je Aktie gegenüber -4,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Charles River Laboratories International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

16 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,01 Milliarden USD, gegenüber 4,05 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at