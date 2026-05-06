Ausblick: Charles River Laboratories International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Charles River Laboratories International äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,94 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 288,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 984,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 977,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,08 USD im Vergleich zu -2,910 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 3,94 Milliarden USD, gegenüber 4,02 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at