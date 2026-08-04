Ausblick: Charles River Laboratories International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Charles River Laboratories International wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 977,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Charles River Laboratories International einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD eingefahren.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,85 Milliarden USD, gegenüber 4,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at