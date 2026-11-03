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Charles River Laboratories International Aktie

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WKN: 939391 / ISIN: US1598641074

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Charles River Laboratories International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Charles River Laboratories International veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 960,4 Millionen USD gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,38 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,910 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,92 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,02 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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