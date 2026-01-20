Ausblick: Charles Schwab legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Charles Schwab wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,36 Milliarden USD gegenüber 6,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,29 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,99 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 23,94 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 26,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at