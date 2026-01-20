Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|
20.01.2026 07:01:06
Ausblick: Charles Schwab legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Charles Schwab wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,36 Milliarden USD gegenüber 6,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,29 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,99 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 23,94 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 26,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charles Schwab
|
07:01
|Ausblick: Charles Schwab legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles Schwab von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charles Schwab-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: Charles Schwab zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.01.26
|S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles Schwab von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.12.25