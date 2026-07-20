Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Charles Schwab legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Charles Schwab wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Charles Schwab 1,08 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Charles Schwab nach den Prognosen von 13 Analysten 6,90 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,82 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,68 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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