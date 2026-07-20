Charles Schwab Aktie

Charles Schwab für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874171 / ISIN: US8085131055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Charles Schwab legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Charles Schwab wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Charles Schwab 1,08 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Charles Schwab nach den Prognosen von 13 Analysten 6,90 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,82 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Charles Schwab

mehr Nachrichten

Analysen zu Charles Schwab

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Charles Schwab 88,30 -0,59% Charles Schwab

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen