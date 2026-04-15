Ausblick: Charles Schwab legt Quartalsergebnis vor

Charles Schwab öffnet am 16.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,39 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,40 Prozent erhöht. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,60 Prozent auf 6,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,65 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,67 Milliarden USD, gegenüber 27,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at