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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Charles Schwab stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Charles Schwab lässt sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Charles Schwab die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,66 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,75 Prozent erhöht. Damals waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 28,24 Milliarden USD, gegenüber 27,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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