Ausblick: Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,44 TWD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,28 TWD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,14 Milliarden TWD aus – das entspräche einem Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,33 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,37 TWD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,55 TWD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 28,04 Milliarden TWD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 27,96 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at