Charoen Pokphand Enterprise Aktie
WKN: 956858 / ISIN: TW0001215002
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,44 TWD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,28 TWD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,14 Milliarden TWD aus – das entspräche einem Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,33 Milliarden TWD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,37 TWD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,55 TWD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 28,04 Milliarden TWD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 27,96 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!