Ausblick: Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,92 TWD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 7,28 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,06 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,99 TWD im Vergleich zu 10,39 TWD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 30,04 Milliarden TWD, gegenüber 28,43 Milliarden TWD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at