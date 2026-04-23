Ausblick: Charter A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Charter A präsentiert in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Charter A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 13,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,18 USD, während im vorherigen Jahr noch 36,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 54,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at