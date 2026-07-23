Ausblick: Charter A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Charter A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 9,98 USD aus. Im letzten Jahr hatte Charter A einen Gewinn von 9,18 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,77 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Charter A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,51 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 40,70 USD je Aktie, gegenüber 36,21 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 54,26 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 54,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at