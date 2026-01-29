Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Charter A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Charter A wird am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Charter A noch ein Gewinn pro Aktie von 10,11 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,74 Milliarden USD – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Charter A 13,93 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 35,68 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 34,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 54,91 Milliarden USD, gegenüber 55,09 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
