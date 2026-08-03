Ausblick: Chatham Lodging Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chatham Lodging Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,110 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 82,0 Millionen USD gegenüber 80,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 313,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 295,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at