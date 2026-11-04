Chatham Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A1CW27 / ISIN: US16208T1025
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chatham Lodging Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chatham Lodging Trust wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chatham Lodging Trust in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 88,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 78,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,070 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 318,3 Millionen USD, gegenüber 295,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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