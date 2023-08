Ausblick: Chatham Lodging Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chatham Lodging Trust präsentiert in der am 02.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 40,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 84,0 Millionen USD gegenüber 81,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 311,3 Millionen USD im Vergleich zu 294,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at