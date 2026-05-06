Chatham Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A1CW27 / ISIN: US16208T1025
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Chatham Lodging Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Chatham Lodging Trust präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,6 Millionen USD gegenüber 68,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,50 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,140 USD aus. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 301,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 295,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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