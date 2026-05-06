Ausblick: Chatham Lodging Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chatham Lodging Trust präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,6 Millionen USD gegenüber 68,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,50 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,140 USD aus. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 301,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 295,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at