Ausblick: Check Point Software informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Check Point Software präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 35 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,45 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,15 Prozent erhöht. Damals waren 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 32 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 675,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,42 USD im Vergleich zu 9,62 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich bei 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at