Ausblick: Check Point Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Check Point Software wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 35 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,40 USD je Aktie gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

32 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 672,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 637,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 37 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 34 Analysten auf durchschnittlich 2,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at