Checkin.com Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQUU / ISIN: SE0015810502
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Checkincom Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Checkincom Group Registered wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Checkincom Group Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 19,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Checkincom Group Registered 18,7 Millionen SEK umsetzen können.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,560 SEK, gegenüber -0,640 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 75,0 Millionen SEK im Vergleich zu 77,5 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
