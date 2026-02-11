Ausblick: Checkincom Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Checkincom Group Registered öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,070 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Checkincom Group Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,240 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 18,0 Millionen SEK gegenüber 17,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,500 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,640 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 72,0 Millionen SEK, gegenüber 77,5 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at