Checkin.com Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQUU / ISIN: SE0015810502
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Checkincom Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Checkincom Group Registered öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,070 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Checkincom Group Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,240 SEK in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 18,0 Millionen SEK gegenüber 17,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,500 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,640 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 72,0 Millionen SEK, gegenüber 77,5 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Checkin.com Group AB Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: Checkincom Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Checkincom Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Checkincom Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Checkincom Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: Checkincom Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Checkin.com Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Checkin.com Group AB Registered Shs
|0,28
|-8,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.