Cheffelo AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cheffelo Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cheffelo Registered wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,415 SEK gegenüber -0,960 SEK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 249,5 Millionen SEK gegenüber 216,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,82 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,56 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
