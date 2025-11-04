Cheffelo AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cheffelo Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cheffelo Registered wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,415 SEK gegenüber -0,960 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 249,5 Millionen SEK gegenüber 216,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,82 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,56 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

