Ausblick: Cheffelo Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cheffelo Registered lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cheffelo Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,18 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,93 SEK je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 322,7 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 296,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,10 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,56 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden SEK, gegenüber 1,06 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at