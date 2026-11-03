Cheffelo AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cheffelo Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cheffelo Registered lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,039 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 287,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 266,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,13 SEK, gegenüber 4,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cheffelo AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Cheffelo Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Cheffelo Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Cheffelo Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Cheffelo Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Cheffelo Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cheffelo AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Cheffelo AB Registered Shs
|8,41
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street zunächst gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen nehmen den Handel unterschiedlich auf. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.