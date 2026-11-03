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Cheffelo AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cheffelo Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cheffelo Registered lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,039 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 287,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 266,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,13 SEK, gegenüber 4,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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