Cheffelo AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cheffelo Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cheffelo Registered lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cheffelo Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,98 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,91 Prozent erhöht. Damals waren 1,27 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,83 Prozent auf 369,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Cheffelo Registered noch 336,3 Millionen SEK umgesetzt.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,60 SEK, gegenüber 4,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,31 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,19 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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