Ausblick: Chegg gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chegg wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,103 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Chegg mit einem Umsatz von insgesamt 71,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 50,49 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,062 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -8,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 375,3 Millionen USD, gegenüber 617,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

