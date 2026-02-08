Chegg Aktie

Chegg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W4ER / ISIN: US1630921096

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Chegg gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chegg wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,103 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Chegg mit einem Umsatz von insgesamt 71,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 50,49 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,062 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -8,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 375,3 Millionen USD, gegenüber 617,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

