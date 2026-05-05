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WKN DE: A1W4ER / ISIN: US1630921096

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chegg stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chegg wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,021 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 61,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 49,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 121,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,204 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 222,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 376,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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