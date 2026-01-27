Ausblick: Cheil Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cheil Industries wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3229,36 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cheil Industries ein EPS von 2918,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10.546,37 Milliarden KRW gegenüber 9.992,76 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13446,82 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 13629,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 40.523,80 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 42.103,24 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at