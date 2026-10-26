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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Chemed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chemed wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,46 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 685,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,9 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 25,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 18,34 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,72 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,53 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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