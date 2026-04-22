Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Chemed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chemed lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 649,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 646,9 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,88 USD je Aktie, gegenüber 18,34 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,67 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chemed Corp.
|
22.04.26
|Ausblick: Chemed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Chemed stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Chemed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Chemed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Chemed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chemed Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Chemed Corp.
|350,00
|7,36%